भोपाल : कुत्ते का तालाब में फैंकने वाला सिरफिरा युवक गिरफ्तार

परेशान करने वाले वायरल हुए वीडियो में एक आदमी एक पुल से कई फीट नीचे झील में एक आवारा कुत्ते को फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना भोपाल की है। इसके बाद वो आदमी फिर कैमरे के सामने बेशर्मों की तरह मुस्कुरा भी रहा है। हालांकि एक पशु अधिकार समूह की शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने उस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब पुलिस को इस मामले में सफलता मिली। पुलिस ने इस उस सरफिरे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। He’s arrested! He did ran away yesterday but it’s @bhopal_police !! FIR has been released and he’s behind the bars! Thank you to each and everyone who supported in some way of the other! 🙏🏻 https://t.co/bc5tklu2bj pic.twitter.com/ui2Kc9TBIQ — The Super Chatori (@MudraKeswani) September 14, 2020 वायरल हुए इस क्लिप में आदमी को एक कुत्ते को थपथपाते हुए देखा जा सकता है। फिर वह बेजुबान जानवर को धीरे-धीरे उठाता है और उसे पानी में फेंक देता है। उस वीडियो में बेचारे उस जानवर के पानी से टकराने को साफ-साफ देखा जा सकता है। लेकिन यह स्पष्ट […]