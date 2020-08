बेंगलुरु : कांग्रेस विधायक के घर पर हंगामा आगजनी, दो की मौत, 110 गिरफ्तार

बेंगलुरु (ईएमएस)। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे द्वारा कथित रूप से भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट डालने के बाद हिंसा भड़क गई। नाराज लोगों की भीड़ ने विधायक मूर्ति के आवास पर तोडफ़ोड़ की। बड़ी संख्या में आए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी भी की गई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें दो लोगों की मौत हो गई है और 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विधायक के घर के बाहर अतिरिक्त बल तैनात कर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है।

इधर, दूसरी ओर पुलिस ने मामला दर्ज कर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त कमल पंत ने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले जाने के बाद डीजे हल्ली इलाके में हुए उपद्रव में एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त समेत करीब 60 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में धारा 144 लागू की गई है। उक्त पोस्ट डिलीट कर दी गई है।

The mob has burnt down the DCP’s vehicle outside KG Halli police station and have attacked the police personnel. The police are using tear gas outside the police station to bring the mob under control.

— Bangalore Mirror (@BangaloreMirror) August 11, 2020