घर का काम न करने पर बहु ने 82 वर्षीय सासु मां को पीटा, पोता-पोती ने विडियो वायरल कर दिया (देखें वीडियो)

हरियाणा के सोनीपत जिले के सेक्टर 23 में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 82 साल की महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता हैं कि वृद्ध महिला को उसकी बहु ने बहुत बुरी तरह पीटा। उनकी एकमात्र गलती यह थी कि वो घर का काम करने में असमर्थ थी। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए बुजुर्ग महिला की बहू को हिरासत में ले लिया।

जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला की उम्र 82 वर्ष से अधिक है।वो महिला अपने दम पर चलने में भी असमर्थ है। लेकिन उसके बेटे की पत्नी ने उसे काम करने के लिए मजबूर किया और जब वह काम नहीं कर सकी तो उसने बूढी महिला को बुरी तरह पीट दिया। लेकिन इस कलयुगी बहू द्वारा पिटाई का वीडियो उसके ही बच्चों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

आरोपी महिला हैं एक नर्स

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 23 के थाना प्रभारी कटार सिंह ने कहा कि महिला स्वास्थ्य विभाग में नर्स के रूप में काम करती है और मामला दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। जानकारी ये मिली हैं कि ये महिला अपनी बुजुर्ग सास को महीनों से इस तरह से पीट रही थी।

इस मामले में पुलिस का कहना है बुजुर्ग महिला के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला की चिकित्सकीय जांच की गई है। बुजुर्ग महिला के बेटे ने अपनी पत्नी और उसकी सास पर पिटाई करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया गया।फ़िलहाल वीडियो के वायरल होने के बाद से ही दोनों फ़रार हैं।

