असम : तिनसुकिया स्थित तेल कुएं में लगी आग बुझाने में लग सकता है एक महीना

तिनसुकिया (ईएमएस)। असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में लगी आग से आसपास के गांवों के लगभग 6 लोग घायल हो गए हैं। आग अब गांवों में फैलती जा रही है।

तिनसुकिया ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में लगी भीषण के आग के बारे में राज्य के पर्यावरण एवं वन मंत्री परिमल सुखाबैद्य ने कहा ‘असम सरकार आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन आग अब तेजी से गांवों में फैल रही है, जिससे गांवों के लगभग 6 लोग घायल हो गए हैं।’

#Assam | Two deaths have been reported at Baghjan fire at Tinsukia on Wednesday. One has been identified as Durlav Gogoi and the other is Tikeshwar Gogoi.

The NDRF rescued the body today.#Baghjan #BaghjanOilField pic.twitter.com/diRa0x348V

