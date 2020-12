असम : सरकार द्वारा चलाये जा रहे मदरसे बंद करने के लिए विधेयक पेश

विपक्षी कांग्रेस और एआईयूडीएफ का कड़ा विरोध गुवाहाटी, 28 दिसंबर (आईएएनएस)| असम सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित 600 मदरसों को बंद करने का प्रावधान है। इस पर विपक्षी कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने कड़ा विरोध जताया है। असम के शिक्षा और वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के उद्घाटन दिवस पर 1995 के असम मदरसा शिक्षा (प्रांतीयकरण) अधिनियम पेश किया। असम में मुस्लिम लीग सरकार द्वारा शुरू की गई थी प्रथा सरमा ने एक ट्वीट में कहा, “एक बार विधेयक पारित हो जाने के बाद, असम सरकार द्वारा मदरसा चलाने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। यह प्रथा आजादी से पहले असम में मुस्लिम लीग सरकार द्वारा शुरू की गई थी।” Today I shall introduce a Bill to repeal Provincialisation of Madrassa. Once the Bill is passed, the practice of running Madrassa by the Government in Assam will come to an end, a practice which was started by Muslim League govt in pre-Independence Assam. — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 28, 2020 कांग्रेस और मुस्लिम वोट बैंक वाली ऑल […]