एशिया की प्रथम घटना; कोरोना के कारण डैमेज फेफड़े का सफल ट्रांसप्लांट

चेन्नई की एक हॉस्पिटल ने एक अनोखा कार्य कर पूरे एशिया में अपना नाम दर्ज करा लिया है। विश्व में फैले कोरोना के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी तरह के एक व्यक्ति के डैमेज फेफड़े को बदल कर उसे नया जीवन प्रदान किया है। चैन्नई में डॉक्टरों ने मरीज को दिया जीवनदान विस्तृत जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के एक 48 वर्षीय बिजनेसमैन के फेफड़े कोरोना वायरस के कारण डैमेज हो गए थे। जिसका चेन्नई की एक निजी अस्पताल में इलाज करवाया गया था। इस तरह अस्पताल ने कॉविड 19 सर्वाइवर पर एशिया की प्रथम फेफड़ों की ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी। lung transplant… ready to be implemented into the reciver’s thoracic cavity ! pic.twitter.com/0t6i2Rb2F2 — medical video & pics (@itsmedicalvideo) August 26, 2020 (प्रतिकात्मक मीडिया) SGM हेल्थकेयर में हार्ट और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के अध्यक्ष और डायरेक्टर डॉ. के. आर. बालकृष्ण ने बताया कि मरीज को 8 जून को कोरोना का संक्रमण लगा था। जिस कारण मरीज के फेफड़े फाइब्रोसिस से ग्रसित हो गए थे। जुलाई में उन्हें वेंटिलेटर पर चेन्नई एयरलिफ्ट किया गया था। […]