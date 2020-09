पायल घोष मामले में बढ़ी अनुराग कश्यप की मुश्किलें, पुलिस ने भेजा समन

बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष द्वारा अनुराग कश्यप पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। पायल घोष ने अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए 23 सितंबर को उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब अनुराग कश्यप को मुंबई पुलिस ने समन जारी कर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बात दें कि पीड़िता के वकील नितिन सतपुते ने बताया कि अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के खिलाफ आईपीसी की 376 (I) (रेप), 354 (महिला की शीलता भंग करने के इरादे के साथ उसका शोषण करना या आपराधिक दबाव डालना), 341 (गलत तरीके से नियंत्रण करना) और 342 (गलत तरीके से रोकना) धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बीते दिनों बताया था कि मामले की आगे जांच हो रही है। अब अनुराग कश्यप को सात साल पुराने इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। Mumbai Police summons film director Anurag Kashyap (in file photo) asking him to appear at Versova Police station tomorrow at 11 am, in connection with the alleged sexual assault against actor Payal Ghosh. pic.twitter.com/JLnlgO6Pzb […]