रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अंकिता लोखंडे बोलीं – कर्म से भाग्य तय होता है!

मुंबई(ईएमएस)। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई हैं। लगातार तीसरे दिन एनसीबी ने एक्ट्रेस से पूछताछ की। इसके बाद रिया को गिरफ्तार किया गया। वहीं, रिया की गिरफ्तारी पर दिवंगत एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ट्वीट कर कहा, भाग्य और संयोग से कुछ भी नहीं होता है। आप अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं।

इसके अलावा सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति की पोस्ट पर अंकिता लोखंडे ने भी कमेंट किया। उन्होंने कई दिल वाले इमोजी शेयर करे हुए लिखा- Diiiiiiiiiiiiiiiiiiii।।।।

दरअसल, रिया की गिरफ्तारी पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। उन्होंने दो हाथ जोड़ने वाले इमोजी शेयर करते हुए लिखा- भगवान हमारे साथ है।

Sushant Singh’s sister @shwetasinghkirt responds to the B-Town social media campaign in support of Rhea Chakraborty.

Roses are red, violets are blue. Let’s fight for the right me and you: Shweta Singh Kirti. | #RheaArrestedForDrugs pic.twitter.com/m2TQu0nf9s

— TIMES NOW (@TimesNow) September 9, 2020