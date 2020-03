अलीगढ़ बच्ची हत्याकांड : जुआ खेलने का शौकीन था ‘दरिंदा’ जाहिद, दोस्त कहते थे सट्टा किंग

नई दिल्ली (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ढाई साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में जेल में बंद मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद असलम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।

मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला मोहम्मद जाहिद जुआरी है। उसके दोस्त उसे सट्टा किंग के नाम से भी बुलाते हैं। वहीं मामले में दूसरा आरोपी मोहम्मद असलम बच्ची की बेरहमी से हत्या करने से पहले और भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। मोहम्मद असलम को इससे पहले अपनी रिश्तेदार की बच्ची के यौन शोषण के आरोप में 2014 में गिरफ्तार किया गया था। दूसरा मामला दिल्ली के गोकुलपुरी का है। उस पर 2017 में छेड़छाड़ और अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं उसने करीब एक साल पहले अपनी पत्नी की पिटाई की थी। हालांकि लोगों ने बीच बचाव किया था।

अलीगढ़ की एसएसपी ने मीडिया को बताया कि मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया यगा है जिनमें आरोपी जाहिद और उसकी पत्नी भी शामिल है। बच्ची का शव जिस कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया था वह जाहिद की पत्नी का ही था। एसएसपी ने बताया कि वे पीड़िता के परिवार के लोगों से मिले हैं और उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को मृत्यु दंड दिया जाए। मामले में जल्द चार्जशीट फाईल की जायेगी।

SSP #Aligarh on murder of 2.5 years old girl: 4 people including main accused Zahid & his wife arrested. Body was wrapped in a cloth belonging to Zahid's wife. We've met victim family and they've demanded that the accused should be hanged till death. Charge-sheet to be filed pic.twitter.com/hGek7wrQLe

