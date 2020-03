अलीगढ़ हत्याकांड : बड़ों के विवाद में बच्ची की घिनौनी हत्या, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकद्दमा

अलीगढ़ (ईएमएस)। जिले के टप्पल इलाके में धन के लेन-देन को लेकर हुए विवाद की रंजिश में तीन साल की एक बच्ची की हत्या करके उसका शव कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने की वजह से मौके पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने गुरुवार को बताया कि बीती 31 मई को टप्पल से लापता हुई तीन साल की बच्ची का क्षत-विक्षत शव गत दो जून को उसके घर के पास एक कूड़े के ढेर में दबा पाया गया। उन्होंने बताया कि बच्ची के पिता बनवारी लाल शर्मा की शिकायत पर जाहिद और असलम नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ में पता चला है कि दोनों आरोपियों का बच्ची के पिता से धन के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ था।

इस हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर काफी झूठा प्रचार होने लगा। ट्वीटर पर यूजर्स यह कहते देखे गये कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। यह भी दावा किया गया है कि पीड़िता की बांह को काट दिया गया था, उसकी आंखों को बाहर निकाला गया था और उसके शरीर पर तेजाब डाला गया था।

तथ्यात्मक खबर प्रकाशित करने वाली वेबसाईट ऑल्टन्‍यूज ने इस बारे में पूरी रपट प्रकाशित की। साथ ही सत्य से परे जानकारी शेयर करने वालों के ट्ववीट्स भी साझा किये।

Remember this? A systematic, vicious paid campaign to malign icons sacred to Hindu Dharma that was carried out in media and SM after the #Kathua case? Where are all those people now? Why no such outrage over Mohammed Zahid raping and killing a 3 yr old Hindu girl in #Aligarh https://t.co/4UvybBWh4m

