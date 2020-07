अजब : पुणे के शंकर के बाद कटक के मोहंती ने बनवाया सोने का मास्क!

मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है

महाराष्ट्र में एक शख्स ने खुद को सोने से बना फेस मास्क पहनाया था, जिसके बाद ओडिशा के निवासी ने अपने लिए 3.5 लाख की लागत का सोने का मास्क बनवाया है।

कटक के निवासी आलोक मोहंती जो कि एक बिजऩेसमेन हैं। उन्होंने अपने लिए सोने का मास्क बनवाने का निर्णय तब लिया जब पुरे भारत भर में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। आज कल इंटरनेट पर उनके और उनके इस सोने के मास्क ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं।

मोहंती का कहना है कि उन्हें सोने के आभूषण पहनना काफी पसंद है। इसी कारण स्थानीय लोग उन्हें ‘गोल्ड मैन’ के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जब उन्होंने पुणे निवासी शंकर कुर्हाडे के विचार को देखा, तो उन्हें भी अपने लिए एक सोने का मास्क प्राप्त करने की प्रेरणा मिली।

मोहंती का दावा है कि उनका मुखौटा कार्यात्मक है, क्योंकि यह एक एन -95 मास्क है। जिसे सोने के धागों से सजाया गया है। मोहंती के अनुसार, 90 से 100 ग्राम वजन के कई सोने के धागे सिल कर इस मास्क को तैयार किया गया है। कटक व्यवसायी ने दावा किया कि यह आरामदायक है, लेकिन सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए इसमें कुछ छेद हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह सांस ले सकता है।

Odisha: A businessman in Cuttack says he got himself a mask made of gold worth Rs 3.5 lakh. He says, “People call me gold man because of my love for gold and I am wearing gold from past 40 years. After I saw a man in Mumbai making gold masks, I decided to get one for myself too.” pic.twitter.com/Q7BfsxiDbH

