राम मंदिर के 2000 फ़ीट नीचे ज़मीन में दबाई जाएगी एक टाईम कैप्सूल, ये है कारण

राम मंदिर की जवाबदारी संभल रहे राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि राम मंदिर के हजारों फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल को दबाया जाएगा ताकि भविष्य में मंदिर से जुड़े तथ्यों पर कोई विवाद न हो। इस कैप्सूल में मंदिर के इतिहास और उससे जुड़े तथ्यों की जानकारी होगी। कामेश्वर चौपाल ने मीडिया को बताया कि राम मंदिर को लेकर उच्चतम न्यायालय में हुआ संघर्ष वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक जैसा है। राम मंदिर के निर्माण स्थल से दो हज़ार फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, ताकि अगर कोई भविष्य में राम मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे, तो उसे राम जन्मभूमि से जुड़े तथ्यों का पता चल सकेगा और इससे राम मंदिर पर कोई नया विवाद खड़ा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कैप्सूल को तांबे की पन्नी के अंदर रखा जाएगा।

ट्रस्ट के एकमात्र दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि 5 अगस्त को भूमिपूजन के लिए देश की उन पवित्र नदियों से पानी और मिट्टी लाया जा रहा है, जिनके साथ ऐसी मान्यताएं जुडी हैं कि वहां भगवान राम के पैर पड़े थे। भूमि पूजन के दौरान पवित्र जल से अभिषेक किया जाएगा।

ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को वहां भूमि पुजन करके शिलान्यास करेंगे। कहा जा रहा है कि इस समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, भूमि पूजन को दिवाली की तरह मनाए जाने की योजना है। कहा जा रहा है कि इस दिन देशभर में हर घर और मंदिर में दीपक और मोमबत्तियाँ जलाई जाएंगी।

A time capsule will be placed about 2000 ft down in ground at Ram Temple construction site. So, that in future anyone who wishes to study about history of the temple, he'll only get facts related to Ram Janmabhoomi: Kameshwar Chaupal, Member, Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust pic.twitter.com/4qZRnmCA0K

