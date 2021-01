दिल्ली में किसानों के हिंसक विरोध के बीच एक सरदार ने बचाई पुलिसकर्मी की जान, देखें वीडियो

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों का दिल्ली की सीमा पर किसानों द्वारा विरोध किया गया था। किसान इन तीन कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और किसान लंबे समय से दिल्ली की सीमा पर शिविर लगाकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी। ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों को अनुमति मिलने के बाद उन्होंने दिल्ली में रैली निकाली थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस के साथ झड़प शुरू कर दी। किसान नेताओं ने रैली को शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश की लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण रैली हिंसक हो गई। किसानों ने दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर तोडफ़ोड़ की। कुछ जगहों पर पुलिस के साथ झड़पें हुईं। घटना में पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि किसानों को गंभीर चोटें आईं। घटना में किसानों के मारे जाने के भी मामले सामने आए है।

प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली के आईटीओ के पास हिंसा की और पुलिस के बैरिकेड तोड़कर पथराव भी किया। किसान लाठी और तलवार जैसे हथियारों से पुलिस पर हमला करने के लिए आगे आए थे। इस हिंसक घटना के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक सरदार प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस के एक जवान का बचाव करता दिख रहा है। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी पर हमला करना चाहते थे लेकिन सरदार ने पुलिसकर्मी को बचा लिया।

वीडियो में दिखाया गया है कि जब सरदार पुलिसकर्मी को अपने साथ ले जा रहा था, तब कुछ लोग हाथों में लाठी लेकर पुलिसवाले को मारने आ रहे हैं लेकिन सरदार इन सभी लोगों को रोक रहा है और पुलिसकर्मी को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। इस बीच हिंसक लोगों की भीड़ हो जाती है और पुलिसकर्मियों को घेर लेती है। लेकिन सरदार के प्रयासों के कारण पुलिसकर्मी भीड़ से बचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं।

#WATCH: A Delhi Police personnel rescued by protesters as one section of protesters attempted to assault him at ITO in central Delhi. #FarmLaws pic.twitter.com/uigSLyVAGy

— ANI (@ANI) January 26, 2021