गर्भवती हथिनी के हत्यारे की सूचना देनेवाले को डेढ़ लाख का इनाम

केरल के मलप्पुरम में गर्भवती हथिनी की मौत से पूरा देश सन्न है। बड़े ही अमानवीयता के साथ इस हथिनी को मौत के घाट उतार दिया गया। हाथी को पटाखों से भरा अन्नानस खिलाया गया। जो उसके मुंह में फटने से उसे खाने में भी पीड़ा होने लगी। जिससे उसकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई। लोगों ने अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की है। वाइल्ड लाइफ एसओएस एनजीओ ने अपराधियों की सूचना देनेवाले को एक लाख रुपए देने की घोषणा की है। दूसरी तरफ ह्युमन सोसायटी इन्टरनेशनल/ इंडिया ने 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है।

गर्भवती हथिनी को लोगों ने पटाखों भरा पाइनेपल खिलाया, तड़प-तड़प कर हुई मौत

केरल में एक गर्भवती हथिनी के साथ पशु दुव्र्यव्हार का सबसे क्रूर रुप देखा गया। गत बुधवार को उसकी मौत हो गई थी। वहां के कुछ लोगों ने हथिनी को पटाखों से भरा अन्नानस दिया था। पटाखों के फटने से उसका मुंह बुरी तरह घायल हो गया था। उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले में एक वन अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर हथिनी की भयानक मौत का विवरण पढऩे के बाद यह घटना प्रकाश में आई है।

यह हथिनी भोजन की खोज में जंगल से बाहर पास के गांव में पहुंची थी। तभी किसी ने हथिनी को पटाखों से भरा पाइनेपल खिला दिया था। वन अधिकारी मोहन कृष्ण ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, हथिनी ने सभी पर विश्वास किया, जब उसके मुंह में पाइनेपल में भरा पटाखा फटा होगा तो वह सच में डर गई होगी और अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोच रही होगी। जिसे वह 18 से 20 महीने में जन्म देनेवाली थी।

Kerala: A pregnant elephant died on May 27 after a local allegedly fed her a pineapple stuffed with crackers, in Malappuram. Wildlife Officer, Silent Valley National Park says, “It died standing in river Velliyar after it suffered an injury in its lower jaw”. pic.twitter.com/HRO6EAPbut

— ANI (@ANI) June 2, 2020