नंगे पैर, बारिश में भिगते हुए ड्युटी करता पुलिस जवान, सलाम तो बनता है!

एक ट्राफिक पुलिस जवान की तस्वीर सामने आई है। वह बारिश में भीगते हुए भी ट्राफिक को कंट्रोल कर रहा है। बारिश में भीगने से उसके पैर में जूते भी नहीं है। वह नंगे पैर ही सड़क के बीच खड़े रहकर ट्राफिक कंट्रोल की जवाबदारी निभा रहा है। सोशल मीडिया पर ये पुलिस जवान हीरो बन गए है। लोग इसकी कर्तव्यनिष्ठा की जमकर सराहना कर रहे हैं। लोग इससे प्रेरणा ले रहे हैं।

सीपी दिल्ली ने अपने ट्विटर एकाउन्ट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें लिखा है, उनकी कर्तव्यनिष्ठा और आत्मसम्मान का दिल से प्रशंसा करता हूं। इतनी बारिश में भी वे किसी भी प्रकार का सहारा लिए बिना सड़क पर ही अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों के कारण ही दिल्ली पुलिस श्रेष्ठता की तरफ अग्रसर है। उनका काम सराहनीय है।

दिल्ली ट्राफिक पुलिस का यह जवान बारिश में ट्राफिक जाम की परिस्थिति को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। बारिश के कारण उसके कपड़े तक भीग गए। इस कारण उसको अपना जूता भी उतारना पड़ा। इस तरह उसे नंगे पैर कार्य करते देखा गया। इससे प्रतीत होता है कि आज भी कुछ पुलिस जवानों में कर्तव्य और ईमानदारी जिंदा है, नहीं तो देश के लोगों में पुलिस की छवि देखें तो उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे पुलिस जवान अपने कर्म से बोलते हैं।

इस जवान की सोशल मीडिया पर बहुत ही तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि इस पुलिसकर्मी ने दिल जीत लिया है। कुछ लोग बोले कि यह है दिल की पुलिस।

No words for such honest very very less seen across. Hope the officer is going well with health @dtptraffic

— Ajay Kumar Sharma (@ajaykrsharma038) August 17, 2020