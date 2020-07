घर खरीदने के लिये बचाये 4 लाख गरीबों की सहायता में दिये, अब आनंद महिन्द्र करेंगे मदद

कपल का नाम है फयाज और मिर्जा शेख

मुंबई में एक कपल ने अपनी उदारता से एक बड़ी मिसाल पेश की है। कपल ने सभी का दिल जीत लिया है। मलाड के मलवानी विस्तार में रहनेवाले इस कपल ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों और झोपड़पट्टी में रहनेवाले लोगों को भूखे सोने नहीं दिया। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई भी रुकने नहीं दी।

कपल ने घर खरीदने के लिए अपनी आज तक की बचत का 4 लाख रुपए खर्च कर दिया सिर्फ लोगों को खिलाने के लिए। कपल ने ठान लिया था कि किसी को भी भूखे नहीं रहने देंगे।इस उदारदिल वाले कपल का नाम है फयाज और मिर्जा शेख।

मिर्जा शेख एक स्थानीय स्कूल में प्रधानाचार्य के तौर पर काम करती हैं। लॉकडाउन में उन्हें कई छात्रों ने कहा कि उनके पैरेन्ट्स का रोजगार छीन गया है। जिसके कारण शायद ही वे आगे पढ़ाई जारी रख पाएंगे। यह सुनने के बाद मिर्जा ने छात्रों को फीस की चिंता नहीं करने और पढ़ाई चालू रखने की बात कही। मिर्जा ने उनके 3 महीने की फीस भी माफ कर दी।

यह भी संभव नहीं था कि ये बच्चे ऑनलाइन क्लास ले पाते। घर में एक ही स्मार्ट फोन होने के कारण पढऩे में तकलीफ हो रही थी। बड़ी समस्या यह भी थी कि बच्चों के बेरोजगार हुए माता-पिता के लिए दो समय के भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रहा था। उनकी इस स्थिति को देखकर मिर्जा ने अपने पति फयाज और कुछ दोस्तों की मदद से इन लोगों को खिलाने का कार्य शुरु किया। उन्होंने घर खरीदने के लिए बचत के 4 लाख रुपए भी लोगों की मदद में लगा दिये। उन्होंने लगभग 1500 लोगों को राशन और भोजन बांटने का कार्य भी शुरु किया।

Couldn’t bring myself to swipe down after seeing this.Don’t know many people-wealthy or otherwise-who’d donate their home savings for a cause. If the @timesofindia journalist who covered this vouches for its accuracy,it’ll be my privilege to compensate the couple for their loss. https://t.co/Rn8pyv6S5l

— anand mahindra (@anandmahindra) July 24, 2020