केरल : हथिनी के साथ क्रूरता मामले में पहली गिरफ्तारी

तिरुवनंतपुरम (ईएमएस)। इंसानों द्वारा पशुओं के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार आम बात हो गई है। हाल ही में केरल के मल्लपुरम में एक 15 वर्षीय हाथिनी के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। कुछ उत्पादी तत्वों ने गांव की तरफ़ खाने की तलाश में आई एक गर्भवती हथिनी को मार डाला। इस मामले में केरल वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

फल में भर दिये थे पटाखे

दरअसल, हथिनी ने अनानास खाया था जिसमें उत्पादी तत्वों ने बारूदी पटाखे भरे हुए थे। जब हथिनी ने बारूदी पटाखों से भरा हुआ अनानास खाया तो वह उसके मुंह में ही फट गया। इसके बावजूद हथिनी ने गांव वालों पर हमला नहीं किया बल्कि चुपचाप वहां से तालाब की तरफ बढ़ गई। बुरी तरफ जले हुए मुंह के साथ हथिनी ने तालाब के अंदर चली गई। ताकि उसे थोड़ी बहुत राहत मिल सके। मगर हथिनी ने खड़े-खड़े ही दम तोड़ दिया। इस खबर के सामने आने के बाद से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है।

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

मालूम हो कि हथनी की वेल्लियार नदी में 27 मई को मौत हो गई थी। इससे पहले वन्यकर्मियों से उसे नदी से बाहर लाने की बहुत कोशिश की थी मगर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि हथिनी गर्भवती थी। उसके जबड़े टूटे हुए थे। इस बीच एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि अप्रैल में कोल्लम जिले के पुनालूर मंडल के पथनापुरम वन क्षेत्र में भी इसी प्रकार की घटना हो चुकी है।

“Mom! Couldn’t see the light & humanity.” I’m outraged by the unfortunate death of a pregnant elephant in Kerala. My #SandArt at #Puri beach. May such things never happen again. pic.twitter.com/WhtxZJC4rD

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) June 4, 2020