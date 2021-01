आंध्र के मुख्यमंत्री ने 9 मंदिरों के पुर्ननिर्माण की नींव रखी

अमरावती, 8 जनवरी (आईएएनएस)| आंध्र प्रदेश में हिंदू मूर्तियों की कथित तौर पर अपवित्रता और मंदिरों पर बढ़ते हमलों के आरोपों के बीच, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को पूर्व तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) शासन के दौरान कथित रूप से ध्वस्त किए गए नौ हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण की नींव रखी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पिछली टीडीपी सरकार द्वारा ध्वस्त किए गए नौ मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए कृष्णा नदी के तट पर सीताम्मा पडालु में आधारशिला रखी।” रेड्डी ने श्री विजयेश्वर स्वामी मंदिर के निर्माण स्थल पर दो अलग-अलग पट्टियों का अनावरण करने सहित प्रसिद्ध विजयवाड़ा कनक दुर्गा मंदिर में 77 करोड़ रुपये की लागत के आठ अन्य विकास कार्यो की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने देवी कनक दुर्गा की अध्यक्षता करने वाले विजयदास के निवास स्थान इंद्रकीलाद्री का भी दौरा किया और 70 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने एंडॉमेंट्स विभाग का एक चमकदार कैलेंडर जारी किया जिसमें राज्य के 12 महत्वपूर्ण मंदिरों के देवताओं के चित्र थे। जगन रेड्डी ने कृष्णा नदी […]

Shivang Tripathi 9 seconds ago

अमरावती, 8 जनवरी (आईएएनएस)| आंध्र प्रदेश में हिंदू मूर्तियों की कथित तौर पर अपवित्रता और मंदिरों पर बढ़ते हमलों के आरोपों के बीच, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को पूर्व तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) शासन के दौरान कथित रूप से ध्वस्त किए गए नौ हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण की नींव रखी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पिछली टीडीपी सरकार द्वारा ध्वस्त किए गए नौ मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए कृष्णा नदी के तट पर सीताम्मा पडालु में आधारशिला रखी।” रेड्डी ने श्री विजयेश्वर स्वामी मंदिर के निर्माण स्थल पर दो अलग-अलग पट्टियों का अनावरण करने सहित प्रसिद्ध विजयवाड़ा कनक दुर्गा मंदिर में 77 करोड़ रुपये की लागत के आठ अन्य विकास कार्यो की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने देवी कनक दुर्गा की अध्यक्षता करने वाले विजयदास के निवास स्थान इंद्रकीलाद्री का भी दौरा किया और 70 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने एंडॉमेंट्स विभाग का एक चमकदार कैलेंडर जारी किया जिसमें राज्य के 12 महत्वपूर्ण मंदिरों के देवताओं के चित्र थे। जगन रेड्डी ने कृष्णा नदी […]

Hyderabad: Andhra Pradesh Chief Minister Y. S. Jagan Mohan Reddy launched the 'YSR Asara' scheme, which will benefit 87 lakh women belonging to 8.71 lakh self-help groups (SHGs), in Amaravati on Sep 11, 2020. On Friday, Reddy released the first installment of Rs 6,792 crore at the press of a button in his office, in the presence of ministers and officials. District collectors, senior officials and several beneficiaries also witnessed the launch, live through a video conference. (Photo: IANS)

अमरावती, 8 जनवरी (आईएएनएस)| आंध्र प्रदेश में हिंदू मूर्तियों की कथित तौर पर अपवित्रता और मंदिरों पर बढ़ते हमलों के आरोपों के बीच, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को पूर्व तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) शासन के दौरान कथित रूप से ध्वस्त किए गए नौ हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण की नींव रखी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पिछली टीडीपी सरकार द्वारा ध्वस्त किए गए नौ मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए कृष्णा नदी के तट पर सीताम्मा पडालु में आधारशिला रखी।” रेड्डी ने श्री विजयेश्वर स्वामी मंदिर के निर्माण स्थल पर दो अलग-अलग पट्टियों का अनावरण करने सहित प्रसिद्ध विजयवाड़ा कनक दुर्गा मंदिर में 77 करोड़ रुपये की लागत के आठ अन्य विकास कार्यो की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने देवी कनक दुर्गा की अध्यक्षता करने वाले विजयदास के निवास स्थान इंद्रकीलाद्री का भी दौरा किया और 70 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने एंडॉमेंट्स विभाग का एक चमकदार कैलेंडर जारी किया जिसमें राज्य के 12 महत्वपूर्ण मंदिरों के देवताओं के चित्र थे। जगन रेड्डी ने कृष्णा नदी के तट पर दो पट्टियों का अनावरण किया, जहां प्रसिद्ध सनीश्वर स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यह मंदिर साल 2016 में फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए ध्वस्त किए गए मंदिरों में से एक था। अन्य कई छोटे मंदिर हैं जिन्हें शहर में विभिन्न स्थानों पर फिर से बनाया जाएगा।