वापस आ रहा है शो ‘शार्क टैंक इंडिया’, प्रोमो हुआ रीलीज; लेकिन इस बार नजर नहीं आयेंगे अशनीर ग्रोवर

नये-नये बिजनेस की शुरुआत करना और उसमें दिग्गज निवेशकों से निवेश प्राप्त करने की थीम पर बने शो शार्क टैंक इंडिया का सीजन टू जल्द छोटे परदे पर आने वाला है। सीजन वन की अपार सफलता के बाद लोग भी नये सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को नये सीजन का प्रोमो रीलीज किया गया है।



सोनी टीवी पर आने वाले शार्क टैंक इं‌डिया के नये सीजन के प्रोमो में एक सब्जी विक्रेता को दिखाया गया है। प्रोमो में एक महिला सब्जी खरीदने आती है और 70 रुपये के एवज में सौदेबाजी करती दिखती है। इसके जवाब में सब्जी विक्रेता अपनी बिजनेस के आंकड़े गिनाते हुए अपने कारोबार का मूल्यांकन 70 लाख रुपये करता सुना जाता है। एक बारगी प्रोमो रोचक बन पड़ा है।

