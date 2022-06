जस्टिन बीबर: और इस तरह एक मामूली सा लड़का बना दुनिया भर में मशहूर पॉप सिंगर

इन दिनों हॉलीवुड के मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर अपनी बीमारी के कारण चर्चा में हैं। जस्टिन रामसे हंट सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के कारण जस्टिबन का चेहरा आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो चुका है। ऐसे में देश विदेश में मौजूद जस्टिन बीबर के फैन्स उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। आज हम आपको जस्टिन के उस फैसले के बारे में बताने जा रहे जिसने उन्हें करोडपति बना दिया।

आपको ता दें कि 1 मार्च 1994 को जन्में जस्टिन का बचपन बहुत संघर्षों में बिता। सिंगल मदर, आर्थिसक दिक्कत के बीच पले जस्टितन को बचपन से गाने का शौक था। उनकी मां का नाम पेट्टी Pattie Mallette और पिता का नाम जेरेमी है। उनकी परवररिश उनकी मां ने अकेले की थी। जस्टिमन की मां शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थीं और प्रतिकूल परिस्तिथितों में जस्टिनन को जन्म दिया था। जस्टिन की माँ जब गर्भवती हुई तो उनको उनके माँ-बो ने घर से निकाल दिया और किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने प्रेग्नेंसी होम में शरण ली। जस्टि न के जन्म के बाद जब Pattie ने प्रेग्नेंसी होम से बाहर आकर खुद के लिए जगह बनाई तब उनके पेरेंट्स ने हर तरह से उन्हें सपोर्ट किया।

Pattie Mallette ने कुछ साल पहले अपनी किताब 'Nowhere but up: The story of Justin Bieber's Mom' में अपने दर्द को बयां किया था। पेरेंट्स का डिवोर्स, भावनात्मक उथल-पुथल, आध्यात्म की तरफ रुख करना और फिर सुसाइड अटेंप्ट, कन्सीव करने से पहले जस्टिकन की मां ने अपनी जिंदगी का हर पल रोकर बिताताया था।

जब जस्टिदन, दो साल के थे तब उनके संगीत के लगाव का पता चला। कमजोर आर्थिमक स्थिाति के बावजूद माँ ने अपने बेटे को हर सुख देने की कोशिश की। साल 2007 में जब जस्टिचन 12 साल के थे, तब जस्टितन ने Stratford के एक लोकल कंपटीशन में 'So Sick' गाना गाया था जिसके लिए उन्हें दूसरा स्थान मिला था। इस दौरान माँ अपने बेटे के गाए गानों के कवर्स को यूट्यूब पर डालती रहीं। देखते ही देखते जस्टिंन को कम उम्र से ही थोड़ी बहुत पहचान मिलने लगी। ये तो जस्टिसन के किस्मत पलटने की बस आहट थी। यूट्यूब पर मौजूद जस्टिटन के एक वीडियो ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया।

एक अमेरिकन रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव स्कूटर किसी अन्य सिंगर के को ढूंढते हुए जस्टि न का 2007 वाला वीडियो देख लिया। उन्हें जस्टिीन की आवाज और उनका गाना पसंद आया और फिर क्या था, बस जस्टियन को Scooter ने ढूंढ निकाला और 13 वर्षीय जस्टिीन कुछ हफ्ते बाद उशर के लिए गाने लगे। बस फिर क्या था, यहाँ से जस्टिन का सफ़र शुरू हुआ और जुलाई 2009 में रिलीज के बाद पहले हफ्ते में जस्टि न का गाना कनेडीयन हॉट 100 में जगह बना चुका था। साल 2009 में उनका सेवन-ट्रैक EP My World रिलीज किया गया, जिसने जस्टिकन को टीन आइडल के तौर पर विश्व प्रसिद्ध कर दिया।

फेमस पॉप स्टार जस्टिन बीबर की नेट वर्थ के बारें में तो उनके पास करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की सम्पित है। आंकड़ों की माने तो जस्टिन बीबर कुल सम्पति 22 अरब 28 करोड़ 6 लाख 73 हजार रुपए है, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान से कई गुना ज्यादा है। वहीं एक साल के अंदर जस्टिन बीबर 23 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपए के तहत करीब 1 अरब 79 करोड़ 73 हजार 500 रुपए कमाते हैं। इसके अलाव प्रति महीने कमाई के आंकड़े पर गौर किया जाए तो वह 2 मिलियन डॉलर (15 करोड़ 62 लाख 87 हजार) है। इतना ही जस्टिन बीबर के पास 11 कार हैं, जिनमें ऑडी R8, फरारी और रॉल्स रॉयस जैसी अरबों की गाड़िया मौजूद हैं।