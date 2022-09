गुजरात : मुख्यमंत्री ने 36वीं नेशनल गेम्स में भाग ले रहे गुजरात के खिलाड़ियों को ‘गो फार गोल्ड’ का खेलमंत्र दिया

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को 36वीं नेशनल गेम्स में भाग ले रहे खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने जाने के द्वार समान 36वीं नेशनल गेम्स गुजरात में 29 सितंबर से आयोजित होने जा रही है। ऐसे में गुजरात का प्रत्येक खिलाड़ी इस नेशनल गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हाई जोश के साथ सज्ज है।



उन्होंने खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन के लिए मंगलवार को अहमदाबाद में आयोजित Go For Gold कार्यक्रम में कहा कि खिलाड़ियों की तैयारी तथा सरकार की ज़िम्मेदारी के संगम से खेल-कूद क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले गुजरात के प्रत्येक खिलाड़ी को गुणवत्तायुक्त सुविधाएँ प्राप्त कराने के लिए राज्य सरकार उसके साथ खड़ी है।

उन्होंने कहा कि गुजरात में खेल-कूद प्रतिभा पहले से ही भरपूर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ की परंपरा आरंभ कराए जाने से इस प्रतिभा को प्लेटफ़ॉर्म प्राप्त हुआ है। दाल-चावल खाने वालों के रूप में हमारी छवि गुजरात के इन खिलाड़ियों ने मिटा डाली है।

श्री पटेल ने कहा कि 36वीं नेशनल गेम्स के सफल आयोजन की पूर्व तैयारियो से गुजरात में भविष्य में ओलंपिक गेम्स के आयोजन की पीठिका तैयार हो रही है। इस नेशनल गेम्स में गुजरात के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय स्तरीय खेलों के लिए सज्ज बनने वाले हैं।

मुख्यमंत्री ने 36वीं नेशनल गेम्स में भाग ले रहे गुजरात के खिलाड़ियों को ‘Go For Gold’ का खेल मंत्र देते हुए सभी का उत्साहवर्द्धन किया और ज्वलंत सफलता की शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।





जीवन में प्रोत्साहन सफलता की नींव है : पुलेला गोपीचंद





इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय बेडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि 7 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित रही 36वीं नेशनल गेम्स की मेज़बानी गुजरात को मिली है, जो गौरव की बात है। उन्होंने भाव व्यक्त किया कि समग्र देश के खिलाड़ियों के लिए ये गेम्स एक अविस्मरणीय स्मृति बनेंगी। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में लगभग 11 हज़ार खिलाड़ी भाग लेते हैं, जबकि नेशनल गेम्स में 20 हज़ार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसका अर्थ है कि गुजरात ओलंपिक के सफल आयोजन में सक्षम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 8 वर्षों में खेलो इंडिया, फ़िट इंडिया एवं प्रोत्साहक योजनाओं द्वारा देश में खेल-कूद क्षेत्र में अकल्पनीय विकास हुआ है।

श्री पुलेला गोपीचंद ने स्पष्ट मत व्यक्त किया कि Go For Gold कार्यक्रम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि जीत के लिए प्रयास सरलता से दिखाई देते हैं, परंतु प्रोत्साहन अदृश्य होता है। उन्होंने कहा कि जीवन में प्रोत्साहन सफलता की नींव है। उन्होंने खिलाड़ियों को फ़ाइनल गेम्स से पूर्व के तीन दिनों में डायेट, नींद तथा सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित करने की सीख दी। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल में मिलने वाली पराजय में भी उत्साह रखते हुए विजय की ओर कूच करने की सलाह दी।





मेरे कॅरियर का आरंभ अहमदाबाद से हुआ था : श्रीमती अंजलि भागवत





इस अवसर पर शूटर श्रीमती अंजलि भागवत ने कहा, “आज मैं बहुत ख़ुश हूँ और मेरी ख़ुशी दुगुनी हो गई है, क्योंकि अहमदाबाद से ही मेरे कॅरियर का आरंभ हुआ था। मैं एनसीसी कैडेट के रूप में अहमदाबाद आई थी। मैंने अपने कॅरियर का पहला मैच अहमदाबाद में खेला था, रजत पदक प्राप्त किया था और स्पोर्स्ट्स क्षेत्र में कॅरियर बनाने का निश्चय किया था।”

उन्होंने कहा कि सात वर्षों के बाद नेशनल गेम्स आयोजित हो रही है। मच अवेटेड स्पोर्ट्स इवेंट के आयोजन के लिए गुजरात का बहुत-बहुत आभार। किसी भी खिलाड़ी के लिए नेशनल गेम्स महत्वपूर्ण होती हैं। नेशनल गेम्स मिनी ओलंपिक जैसी होती हैं, जिनमें खिलाड़ी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने राज्य के लिए खेलने का प्रेशर खिलाड़ी का निर्माण कर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए सक्षम बनाता है।

श्रीमती अंजलि भागवत ने ‘विजय के बाद कैसा महसूस होता है? ’के विषय में जीतने के बाद पोडियम पर खड़े रहते हैं, तब ‘आई एम द बेस्ट’ की अनुभूति होती है, जो हमें आगामी मंज़िल के लिए तैयार कर सकती है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों से प्लानिंग, लक्ष्य निर्धारण, स्पोर्ट्स साइंस, आत्मविश्वास, जीत का जोश-ज़ुनून, एनासिसिस आदि विषयों पर ध्यान देने का अनुरोध किया और मूल्यवान सलाह-सुझाव दिए। उन्होने गुजराती युवाओं को होम ग्राउंड पर अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।









इस अवसर पर राज्य के प्रधान खेल-कूद सचिव अश्वनी कुमार ने कहा कि नेशनल गेम्स के लिए समग्र राज्य में उमंगोत्साह का वातावरण अधिक उजागर करने का भी सुगठित आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि Go For Gold इवेंट का आयोजन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से 36वीं नेशनल गेम्स में गुजरात को टॉप 5 में स्थान दिलाने के लिए संकल्पबद्ध होने का अनुरोध किया। Go For Gold कार्यक्रम में समग्र गुजरात से आए खिलाड़ी सहित स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ़ गुजरात तथा गुजरात स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि सहभागी हुए।