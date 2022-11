क्रिकेट : धोनी के इस धुरंधर ने जड़े एक ओवर में सात छक्के

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣nb,6⃣,6⃣



Ruturaj Gaikwad smashes 4⃣3⃣ runs in one over! ????????



Follow the match ▶️ https://t.co/cIJsS7QVxK…#MAHvUP | #VijayHazareTrophy | #QF2 | @mastercardindia pic.twitter.com/j0CvsWZeES