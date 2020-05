4 मई को जनधन योजना की महिला लाभार्थियों को मिलेगी दूसरी किश्त

नई दिल्ली (ईएमएस)। जनधन योजना के महिला लाभार्थियों की 500 रु प्रति महीना की दूसरी किस्त 4 मई से उनके खाते में आनी शुरू होगी। बैंक अपने खाताधारकों को एसएमएस के जरिए इसकी सूचना भी दे रहे हैं। लाभार्थी राशि की निकासी के लिए पड़ोसी एटीएम का रु-पे कार्ड, बैंक मित्र, सीएसपी के साथ इस्तेमाल करें जिससे ब्रांचों पर ज्यादा भीड़ न जमा हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोई चार्ज नहीं हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जनधन खाताधारकों को एसएमएस संदेश में कहा कि हमें आपकी चिंता है।

S.Shankar, Building construction worker resident of Chandanapally village in #Nalgonda dist, Telangana thanking @narendramodi for giving Rs.500 in this crisis time. #JanDhanYojana @PMOIndia @PIB_India @PIBHyderabad @ddyadagirinews pic.twitter.com/onwwUNBCtf

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमजेडीवाई की लाभार्थी महिलाओं के खातों में 3 महीनों के लिए 500 रु प्रति माह जमा किए जाएंगे। आपको पैसा निकालने की तारीख़ और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि दी गई तारीख और समय पर ही बैंक शाखा/बैंक मित्र से संपर्क करें। सावधान रहें, स्वस्थ रहें-धन्यवाद’ कोविड़-19 संकट पर गरीबों की मदद करने के लिए, सरकार ने 26 मार्च को कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले 3 महीनों के लिए महिला जन धन खाता धारकों को 500 रु का पूर्व-भुगतान भुगतान जमा किया जाएगा। वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने एक ट्वीट में कहा कि लाभार्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे बैंकों और सीएसपी पर जाने के लिए नीचे दिए गए शेड्यूल का पालन करें। एटीएम और बीसी के माध्यम से भी पैसे निकाले जा सकते हैं।

I’m happy that I received benefits under #JanDhanYojana during lockdown . Thanks to PM @narendramodi

for the assistance, says Malati Dalai of Dagarpada #Balasore #Odisha pic.twitter.com/hGHQINMSuD

— AIR News Cuttack #StayHome #StaySafe (@airnews_cuttack) April 29, 2020