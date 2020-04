क्या पी.‌ चिदम्बरम की दीपावली जेल में कटेगी?

आईएनएक्स मीडिया मामले में कानूनी जंग लड़ रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम के लिये फिर एक बुरी खबर है। अदालत ने उनकी जमानत या‌चिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत की अवधि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। सीबीआई की दिल्ली की अदालत में इस मामले में आज सुनवाई हुई।

बता दें कि चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया मामले में इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं। अब देखना होगा कि 17 अक्टूबर को आगे की सुनवाई में उन्हें जमानत मिलती है, या‌ फिर से तारीख पड़ती है और उन्हें 2019 की दिवाली जेल में ही काटनी होगी।

याद रहे कि एक ओर जहां देश में गांधी जयंति वर्ष मनायी जानी है, उसी परिप्रेक्ष्य में चिदंबरम ने अपने परिजनों को उनकी ओर से ट्वीट करने को कहा था। आज उनकी ओर से ट्वीट किया गया जिसमें प्रश्न किया गया कि एक ओर जहां वर्ष भर चलने वाली महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंति का उत्सव मनाया जाने वाला है, तब ऐसे माहौल में देश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां है?

I have asked my family to tweet on my behalf the following:

As we begin the year long celebration of Mahatma Gandhi’s 150th birth anniversary, we have to ask the question “Whither Liberty, Equality and Fraternity?”

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 3, 2019