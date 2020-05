अयोध्या पर फैसले के बाद असमंजस में क्यों है सुन्नी वक्फ बोर्ड?

लखनऊ (ईएमएस)। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या विवाद का निर्णय देते समय एक वादी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ भूमि देने का निर्णय दिया था लेकिन बोर्ड भूमि को लेकर उहापोह की स्थिति में है। वह तय नहीं कर पा रहा है कि न्यायालय के आदेषों के अनुक्रम में भूमि ली जाये अथवा नहीं। फिलहाल अब सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी 26 नवम्बर को सम्भावित अपनी बैठक में फैसला कोई फैसला लेगा। इसी तरह बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर भी संषय की स्थिति में है।

Zafar Farooqui, Chairman of Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board to ANI: A meeting of Sunni Waqf Board is scheduled to be held on November 26, where we will discuss what is to be done in compliance with the #AyodhyaJudgement (File pic) pic.twitter.com/sz2pFiBv2w

