जब तमतमाए अमित शाह ने कहा, ‘कश्मीर के लिये जान दे देंगे!’

– शाह का कांग्रेस को करारा जवाब, कांग्रेस बैकफुट पर

– कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के सवाल से सोनिया नाराज

– संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

नई दिल्ली (ईएमएस)। आर्टिकल 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो टुकड़ों में बांटकर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाने के मोदी सरकार के फैसले पर लोकसभा में संग्राम छिड़ा हुआ है। लोकसभा में मंगलवार को चर्चा के दौरान बढ़ती गहमा-गहमी के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि कश्मीर के लिए जान दे सकते है। शाह को विपक्ष के कड़े तेवर का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा में इसके लिए पेश विधेयक के पक्ष में 366, जबकि विरोध में 66 मत पड़े। इसके साथ ही मंगलवार को संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।

गृहमंत्री अमित शाह का पूरा भाषण

