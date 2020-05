पश्चिम बंगाल : नही लिए जाएंगे श्रमिकों से पैसे, सरकार उठाएगी हर श्रमिक का खर्चा : ममता बनर्जी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को घोषणा की कि अन्य राज्यों से विशेष ट्रेनों द्वारा पश्चिम बंगाल तक आने वाले सभी श्रमिकों का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। उसने कहा कि विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए किसी भी प्रवासी से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने साफ़ कर दिया कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे पश्चिम बंगाल के प्रवासियों के पश्चिम बंगाल वापस आने के लिए विशेष ट्रेनों द्वारा आवाजाही का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने आगे रेलवे बोर्ड को संबंधित रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि मूल स्टेशन पर पश्चिम बंगाल के लिए नियोजित श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए किसी से भी पैसे नही मांगे जा सकते है।

Saluting the toil faced by migrant brethren, I am pleased to announce the decision of GoWB to bear the entire cost of movement for our migrant workers by special trains from other states to WB. No migrant will be charged: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee pic.twitter.com/EP8fQjgBaF

— ANI (@ANI) May 16, 2020