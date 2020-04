बारिश के कारण मुंबई और दक्षिण गुजरात का यातायात अटका, कई ट्रेनें और उड़ानें भी रद्द हुई

मुंबई में हुई झराझर बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी महानगर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। निचले इलाकों में पानी भरने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बारिश के कारण, मुंबई में रेलवे ट्रैक और सड़कों पर पानी भर गया है, और हवाई यातायात भी इसके कारण प्रभावित हुआ है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं।

Mumbai: Heavy traffic jam in Bhakti Park area, Eastern Freeway. #MumbaiRain pic.twitter.com/u5YZCkPjBC — ANI (@ANI) July 1, 2019

मौसम विभाग ने संदेह व्यक्त किया है कि 3 से 5 जुलाई के बीच मुंबई में बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। ऐसा अनुमान है कि, इस दौरान महानगर और आसपास के क्षेत्रों में 1 दिन में 200 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है। जिसके कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा।

#WATCH Mumbai: Children wade through water to go to school as streets in Dadar East have been flooded due to heavy rainfall. pic.twitter.com/x3fQa0PAnG — ANI (@ANI) July 1, 2019

मुंबई के यातायात में भी भारी बारिश और जल जमाव का असर देखने मिला है। पालघर में जल जमाव के कारण चार ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 5 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। बारिश का पानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में घुस रहा है।

महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन पर बारिश का पानी पटरी पर आ गया है। परिणामस्वरूप, दक्षिण गुजरात में रेल व्यवहार पर प्रभाव पड़ा है। पालघर स्टेशन के पास वर्षा जल ट्रैक पर भर जाने के कारण ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है।

ट्रनों के रद्द होने पर और कई ट्रेनों के देर होने के कारण वलसाड जिले के स्टेशनों मुसाफिर अटक गए हैं। वलसाड जिले के सभी स्टेशनों को इस तरह से घोषणा की गई है कि पालघर में पानी भरने के कारण ट्रेनें देरी से चलेंगी। इसके बाद स्टेशन पर हजारों यात्री फंस गए।

Mumbai: Railway tracks submerged between Sion railway station and Matunga railway station following heavy rainfall in parts of Maharashtra. pic.twitter.com/YMvZMGXQUR — ANI (@ANI) July 1, 2019

Western Railway releases help desk numbers for passenger inquiry, in the light of water-logging at Palghar railway station. #Maharashtra pic.twitter.com/t0XQRDl8fS — ANI (@ANI) July 1, 2019

कौन सी ट्रेनें देर से चल रही हैं: