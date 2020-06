राज्यसभा की 19 सीटों पर मतदान जारी, गुजरात की चार सीट पर पांच कैंडिडेट

यहां होने हैं चुनाव

देश में कोरोना संक्रमण के बीच शुक्रवार को मप्र सहित 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होंगे। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के तुरंत बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी। मप्र की तीन सीटों के लिए मतदान होना है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया तथा भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रो. सुमेर सिंह सोलंकी प्रत्याशी हैं। भाजपा के पास राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या है। जबकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस से पहली वरीयता और फूल सिंह बरैया दूसरे उम्मीदवार हैं।

कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेताओं के चेहरे दांव पर लगे हैं, इसीलिए दोनों पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हरसंभव कोशिश में जुटी है। भाजपा ने मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया है। वहीं, कांग्रेस ने मणिपुर में एनपीपी को मिलकर भाजपा के गणित को फेल कर दिया है तो झारखंड में जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन महगठबंधन की नैया पार लगाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं।

दिग्विजय को 52 की जगह 54 विधायक देंगे वोट

राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह के बंगले पर गुरूवार को मॉक पोल हुआ। क्रास वोटिंग आशंका के चलते पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए 52 की जगह 54 विधायकों को वोट डालने को कह दिया गया। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि सभी विधायक एकसाथ हैं। कहीं कोई चूक न हो जाए, इसलिए दो अतिरिक्त विधायकों को दिग्विजय को ही वोट करने को कहा है। इसके बाद अब राज्यसभा की दो सीटें भाजपा और कांग्रेस की एक सीट पक्की हो गई है।

मप्र में राज्यसभा चुनाव का गणित

भाजपा : पार्टी के 107 विधायकों का साथ। दो निर्दलीय, दो बसपा और एक सपा का भी समर्थन। यानि संख्या होगी 112 विधायक। दो सीटें पक्की। सिंधिया 19 जून को नहीं आएंगे, राज्यवर्धन दत्तीगांव होंगे प्रतिनिधि। वोटिंग की निगरानी उमाशंकर गुप्ता और बंशीलाल गुर्जर को दी। मतगणना स्थल पर यशपाल सिंह सिसोदिया, गिरीश गौतम तथा एजेंट अरविंद भदौरिया व विश्नोई रहेंगे।

कांग्रेस : पार्टी के 92 विधायक। निर्दलीयों को समर्थन लेने की कोशिश जारी, लेकिन संभावना बहुत ही कम।

वोटिंग के दिन कमलनाथ के घर से एक साथ जाएंगे सभी विधायक। पहले 54 विधायकों को निर्देश-दिग्विजय का नाम पहले नंबर पर लिखें। कमलनाथ का वोट भी दिग्विजय को।

वोट का गणित

राज्यसभा चुनाव में भाजपा से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया राज्यसभा प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। 22 सीटों में विधायकों के दलबदल और 2 सीट विधायकों के निधन से खाली हुई है। फिलहाल भाजपा के पास 107 विधायक हैं और सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों (07) का समर्थन है। वहीं कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए एक प्रत्याशी को 52 मत चाहिए इस लिहाज से भाजपा के खाते में 52-52 यानी 104 के हिसाब से 2 सीटें जानी सुनिश्चित है। वहीं कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में एक सीट हासिल कर रही है।

