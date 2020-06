घाटी में हाई एलर्ट, अवंतीपुर तथा श्रीनगर एयरबेस बन सकते हैं आतंकियों का निशाना

जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में एक बार फिर से आतंकवादी हमलों के बारे में अलर्ट घोषित किया गया है। नवीनतम इंटेलिजेंट इनपुट के अनुसार, आतंकवादी आतंक फैलाने के अपने इरादे को सफल बनाने में लगातार व्यस्त हैं। इस बार उनके निशान श्रीनगर और अवंतीपोरा एयरबेस हो सकते हैं। खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने हाईअलर्ट पर रखा गया है।

सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से आतंकवादी घाटी पर हमले की योजना बना रहे हैं। इनपुट के अनुसार, आतंकवादियों का निशाना वायुसेना एयरबेस है, यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट पर हैं और सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं की जा रही है।

Government Sources: Intelligence input warns against terrorists’ plans to carry out an attack on Srinagar and Awantipora air bases. Security forces on high alert in and around these bases. pic.twitter.com/tQfCSGpmGB

— ANI (@ANI) May 17, 2019