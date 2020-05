वैष्णो देवी मंदिर ने क्वारंटाइन मुसलमानों को दिया इफ्तार,सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर

आज ईद के साथ ही इस्लाम का पावन रमजान महीन ख़त्म हुआ। ईद और रमजान का इस्लामिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व है। रमजान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते है जिसे सूर्यास्त के समय इफ्तार के साथ खोलते है। फ़िलहाल देश भर में कोरोना के कारण चल रहे लॉकडाउन की वजह से सैकड़ों लोग अपने घर-परिवार से दूर किसी जगह पर फंसे हुए है। साथ ही लोग अपने अपने घरों में भी बंद पड़े है। इसी बीच सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो दिन रात लोगों के दिलों में जहर घोलने वालों के लिए मिसाल है।

कोरोना संक्रमण के कारण क्वॉरंटीन सेंटर में बदले गए वैष्णोदेवी मंदिर के आशीर्वाद भवन में रह रहे मुस्लिमों के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से इफ्तार की खास व्यवस्था की गई है। इस बात की जानकारी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार द्वारा प्राप्त हुई है। उनका कहना है कि मंदिर रमजान के पवित्र महीने में लोगों को पारंपरिक सहरी और इफ्तारी दे रहा है।

We were informed that Muslims at the quarantine centre are observing fast & need food early in the morning & in the evening. So we changed our schedule accordingly. We will try to provide special recipes to them on Eid: Ramesh Kumar, CEO of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board https://t.co/GU90ylfzOd pic.twitter.com/DRoBokKa3o

