योगी पर पोस्ट करने वाले पत्रकार की गिरफ्तारी मामले पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाले पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर घमासान चल रहा है। यह मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर व्यंग्य किया। मंगलवार को, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर इस तरह से उनके खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई करने की शुरुआत होती है तो मीडिया हाउस में कर्मचारियों की कमी हो जाएगी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि अगर मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर आरएसएस / बीजेपी के प्रायोजित ऐजेंडा चलाते हैं, अगर उनको जेल हो जाती है, तो न्यूजपेपर और न्यूज चैनलों में स्टाफ की कमी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति का विवरण दे रहे हैं, गिरफ्तार किए गए पत्रकार को तुरंत रिहा करने की आवश्यकता है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी के विरुद्ध सोशियल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाले पत्रकार प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया है। जिसका कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई संगठन और पत्रकार लगातार योगी सरकार को चिन्हित कर रहे हैं और पत्रकार की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है।

If every journalist who files a false report or peddles fake, vicious RSS/BJP sponsored propaganda about me is put in jail, most newspapers/ news channels would face a severe staff shortage.

The UP CM is behaving foolishly & needs to release the arrested journalists. https://t.co/KtHXUXbgKS

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 11, 2019