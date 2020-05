अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हवाबाजी; कहा चीन सीमा विवाद पर ‘अच्छे मूड़’ में नहीं मोदी!

वॉशिंगटन(ईएमएस)। भारत-चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने मध्यस्थता के अपने ऑफर को दोहराते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में नहीं हैं। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों ने मीडिया में कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अप्रेल के पहले सप्ताह में बातचीत हुई थी और उसके बाद उनके साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। चीन के साथ सीमा विवाद का ताजा घटनाक्रम उसके बाद की घटना है और इस संबंध में ट्रंप से कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे में कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का मुड़ ठीक न होने संबंधी ट्रंप का बयान कोरी हवाबाजी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों देशों के बीच तनातनी के बाद इस बड़े विवाद पर उन्होंने पीएम मोदी से चर्चा की है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस स्थित ओवल ऑफिस में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही।

