दिल्ली हिंसा और सीएए का मामला टाल गये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका-भारत के बीच 3 अरब डॉलर का रक्षा सौदा, पाक को आतंकवाद पर ट्रंप की लताड़

नई दिल्ली। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव के निकट पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली में हो रही ‌हिंसा और सीएए के मामलों को टाल गये। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ हमने धार्मिक स्वतंत्रता पर बात की। धार्मिक आजादी पर भारत सही काम कर रहा है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान। उन्होंने कहा कि सीएए का मामला मैं भारत पर छोड़ता हूं, उम्मीद है कि वह अपने लोगों के लिए सही कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली हिंसा पर कोई बात नहीं हुई।

US President Donald Trump on CAA: I want to leave that to India and hopefully they will make the right decision for their people. pic.twitter.com/5DqHKJbaCP

— ANI (@ANI) February 25, 2020