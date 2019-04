UPSC परिणाम आए बाहर, जानें क्या कह रहें है टॉपर्स

शुक्रवार को UPSC की अंतिम परिक्षा का परिणाम घोषित किया गया। आईआईटी बोम्बे से बी.टैक की पढ़ाई करने वाले कनिष्क कटारिया ने सिविल सेवा परिक्षा(UPSC) में टॉप किया। इसके अलावा सृष्टि जयंत देशमुख ने पांचवा स्थान प्राप्त‌ किया तथा महिला विद्यार्थीयों में टॉप किया है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने उन्हे ट्वीटर पर बधाई भी दी।

Heartiest congratulations to #Rajasthan's Kanishak Kataria who has topped the #UPSC civil services examination and Akshat Jain who has secured second position. It's a great achievement and a chance to give your best to society.#UPSCResults

