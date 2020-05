उन्नाव दुष्कर्म मामले में न्याय की मांग करने पहुंची जया बच्चन की हंसी पर लोग भड़के

उन्नाव रेप केस को लेकर पूरे देश में गुस्सा फैल गया है। जनता सहित बॉलीवुड हस्तियां भी रेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जया बच्चन ने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर उन्हें सोशल मीडिया में ट्रोल क‌िया जा रहा है।

बलात्कार के मामले में पीड़िता के परिवार को जल्द न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन को हंसते हुए देखा गया। तस्वीरों के वायरल होने से लोगों द्वारा उन्हे ट्रोल किया गया। इस परेशान समय पर लोगों को जया बच्चन की हंसी पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि ये सभी लोग राजनीति के लिए सामने आए हैं, न कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। यह सिर्फ राजनीति का प्रचार है।

