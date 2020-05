संयुक्त राष्ट्र में भारत को एक और सफलता, चीन को पछाड़ जीता ये चुनाव

संयुक्त राष्ट्र में भारत को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। भारत की जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) के दूसरे सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्होंने चीन के अपने प्रतिद्वंद्वी हाओ वेई को हराकर रिकॉर्ड वोटों से जीता मिली है।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में पहले दौर के मतदान में जगजीत पवाडिया के पक्ष में 44 वोट पड़े। हालांकि, इस चुनाव को जीतने के लिए केवल 28 वोटों की जरूरत होती है। बता दें कि, मंगलवार को 54 सदस्यीय आर्थिक और सामाजिक परिषद के 5 सदस्यीय चुनाव के लिए मतदान किया था। 5 पदों के लिए 15 उम्मीदवार खड़े हुए थे।

India’s Jagjit Pavadia tops all comers in 15 candidate field.

We are deeply grateful to all India’s many friends who ensured such a huge win in a very competitive election . 🙏🏽 pic.twitter.com/ff0f7fZxzZ

— Syed Akbaruddin (@AkbaruddinIndia) May 8, 2019