टिकटोक बैन : इन्टरनेट पर आई मीम्स की बाढ़, इन सितारों ने माना सरकार का आभार

भारत सरकार द्वारा सोमवार रात एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भारत सरकार ने देश में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और लोगों द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया है। इन एप्लीकेशन में टिकटोक का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में कुछ मशहूर हस्तियां हैं जो टिकटोक पर वीडियो बनाते थे। शाहिद कपूर, शिल्पा शेट्टी, नोरा फतेही, विद्युत जामवाल जैसे कई सितारे थे जो इस एप्लीकेशन पर अपने वीडियो पोस्ट कर रहे थे। दूसरी ओर, कुछ सितारे ऐसे हैं जो टिकटोक के बंद होने से खुश हैं। सरकार के इस फैसलें के बाद इन्टरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई है।

Trust the decision of banning some apps by the GOI, in the best interest of our country's security, besides Social Media addiction and Mental health are known enemies .. Just a break from them may help detox and introspect!! #BanTikTokInIndia #BanTiktok #dataprotection 🇮🇳 https://t.co/KlHi3Hq1YJ

— AMRITA RAO (@AmritaRao) June 29, 2020