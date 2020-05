अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के पक्ष में फैसले पर ये रही कांग्रेस की प्रतिक्रिया

अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में ऐतिहासिक फैसले के बाद विभिन्न हलकों से प्रतिक्रिया आनी शुरु हो गई है।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से भी पत्रकार परिषद करके अपना पक्ष रखा गया। पत्रकार द्वारा कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला से जब यह पूछा गया कि क्या अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण होना चाहिये?, इसके जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, स्वाभाविक रूप से इस प्रश्न का उत्तर हां में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की पक्षधर है।

#WATCH Randeep Surjewala,Congress on being asked by media if Temple should be constructed on Ayodhya site: Supreme Court ka nirnay aa chuka hai, svabhavik taur pe aapke sawal ka jawab haan mein hai, Bhartiye Rashtriye Congress Bhagwan Shri Ram ke Mandir ke nirman ki pakshdhar hai pic.twitter.com/vkg3Z1xGlA

— ANI (@ANI) November 9, 2019