गृहमंत्री अमित शाह की तबियत को लेकर AIIMS से आई ये अच्छी खबर

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छी खबर मिल रही है। गृहमंत्री अमित शाह एम्स में उपचार लेकर स्वस्थ हो चुके हैं। अब उन्हें दिल्ली एम्स से जल्दी डिस्चार्ज किया जाएगा। यह जानकारी एम्स द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में जारी करके दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को कोरोना का लक्षण दिखने से उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था। 2 अगस्त को उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विट करके दी थी।

उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गृहमंत्री अमित शाह को उपचार हेतु गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 2 अगस्त को ट्विट करके जानकारी दी थी कि कोरोना की शुरुआती लक्षण दिखने से मैंने टेस्ट कराया था, जिसका रिपर्ट पॉजिटिव आया। मेरा स्वास्थ्य बढिय़ा है किंतु डॉक्टर की सलाह के अनुसार अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरी विनती है कि जो भी पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो अपने तरीके से आइसोलेट होकर अपनी जांच करा लें।

Home Minister Amit Shah has recovered and is likely to be discharged in a short time. He was admitted at AIIMS, New Delhi (on August 18) for post-COVID Care: AIIMS Delhi pic.twitter.com/9wIo4tg3r4

— ANI (@ANI) August 29, 2020