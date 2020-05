कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से अप्रत्याशित गतिविधियां चल रही हैं। घाटी में १० से २५ हजार जवानों की अतिरिक्त तैनाती की खबरें आ रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल भी हाल ही में घाटी के अपने दौरे से वापस लौटे हैं। जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक पैंठ रखने वाले अब्दुल्ला परिवार के नेताओं ने गुरुवार को ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। वहीं अब खबर यह आ रही है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके अमरनाथ यात्रा पर गये पर्यटकों को तुरंत लौट आने की सिफारिश की है।

सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें घाटी में आतंकवादी हमले का खतरा बताया गया है। सरकार को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला हो सकता है।

J&K govt issues security advisory in the interest of #AmarnathYatra pilgrims and tourists, "that they may curtail their stay in the Valley immediately and take necessary measures to return as soon as possible", keeping in view the latest intelligence inputs of terror threats. pic.twitter.com/CzCk6FnMQ6 — ANI (@ANI) August 2, 2019

इन सभी घटनाक्रमों के बीच आम लोगों में तो यही चर्चा चल रही है कि अवश्य की ‘कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है!’ सोशल मीडिया पर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि अवश्य ही भाजपी नीत एनडीए सरकार जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद ३५-ए और ३७० को खत्म करने जैसे कदम उठाये तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा एजेसिंयों के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मीडिया से बातचीत करते दिखे हैं। ऐसे में यह चर्चा होना स्वाभाविक भी है कि अचानक इतनी चहल-पहल क्यों नजर आ रही है।

उधर श्रीनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लेफ्टनंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने कहा कि कश्मीर में आतंकी घटनाओं का आकलन करने पर पता चलता है कि ८३ प्रतिशत मामलों में जिन स्थानीय व्यक्तियों ने हथियार थामे हैं उन्होंने इससे पूर्व पत्थरबाजी की वारदातों में हिस्सा लिया है। उन्होंने घाटी की सभी माताओं से अपील की कि यदि उनके बेटे सुरक्षाकर्मियों को ५०० रुपये के लालच की खातिर पत्थर फैंकेंगे, तो आगे चलकर वे आतंकवादी बन सकते हैं। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर टेलीस्कोप युक्त एम-२४ अमेरिकन स्नाईपर राईफल बरामद हुई है। जिन आतंकवादियों को पकड़ा गया है उनके पास से पाकिस्तानी बनावट की लैंडमाईन भी बरामद की गई हैं, जो यह दर्शाता है कि घाटी में आतंकवादी वारदातों में पाकिस्तानी सेना का हाथ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

Chinar Corps Commander Lt General K J S Dhillon in Srinagar: A Pakistan Army landmine has also been recovered from one of the caches of terrorists. This clearly indicates that Pakistan Army is involved in terrorism in Kashmir, this will not be tolerated. pic.twitter.com/p6vNcORypQ — ANI (@ANI) August 2, 2019

घाटी में सुरक्षा जवानों की संख्या को बढ़ाये जाने के संबंध में जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि घाटी में पिछले कुछ महीनों से सुरक्षाकर्मी कई प्रकार की गतिविधियों से जुड़े हैं और सुरक्षाकर्मियों को आराम नहीं मिलता, इसलिये जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा आशंका जताई जा रही है कि घाटी में आतंकवादी वारदातें बढ़ सकती हैं, इसलिये एहतियाती कदम सामान्य रुप से उठाये जाते रहे हैं।

DG JK Police:We're getting inputs that violence levels are likely to be increased by militants. So, we've tried to strengthen grid on ground.Also,we've been told that troops must get time to relax.This is time for turnover.But grid will be in as much active form as required.(2/2) https://t.co/hEmhrcpoPg — ANI (@ANI) August 2, 2019

सीआरपीएफ के आईजी जुल्फीकार हसन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार अमरनाथ यात्रा में आतंकी खतरे की आशंका के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्घालुओं ने हिस्सा लिया। यात्रा को बाधित करने के प्रयास भी‌ किये गये लेकिन चौकन्ना सुरक्षाकर्मियों की मेहनत से यात्रा पूरी तरह से सफल रही है।

Zulfiqar Hasan is now the Additional Director General of the Central Reserve Police Force (CRPF) and not IG as reported earlier. https://t.co/IyL23VLXaT — ANI (@ANI) August 2, 2019

वहीं आईजीपी कश्मीर एस पी पानी ने मीडिया को कहा कि इस वर्ष घाटी में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी हमलों के १० से अधिक प्रयास किये गये। इन हमलों के प्रयासों के दौरान कई आतंकवादी जैसे कि मुन्ना लाहौरी, कामरान और उस्मान सुरक्षाकर्मियों के हत्थे चढ़े हैं।

SP Pani, IGP Kashmir: This year more than 10 serious attempts (terror attack attempts) were made at different places in the valley. In these IED modules, several terrorists like Munna Lahori before that Kamran, Usman were arrested. pic.twitter.com/ZCof48MK8M — ANI (@ANI) August 2, 2019

कुल मिलाकर घाटी से काफी कुछ समाचार आ रहे हैं। देखना होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, ऐसे में ‘घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है’ की चल रही अटकलों कितनी सही सिद्ध होती हैं, ये अगले कुछ दिनों में पता चल जायेगा।