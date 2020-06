गलवान में पीछे हटे पर पेंगोंग में अब भी आमने-सामने डटी हैं भारत-चीन की सेना

नई दिल्‍ली (ईएमएस)। लद्दाख में सीमा पर शांति बहाल करने की कोशिशों के तहत भारत और चीन की सेनाएं तीन जगहों पर थोड़ा पीछे हटी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल (एलएसी) पर तनाव दूर करने के लिए बातचीत का एक और दौर शुरू हो रहा है। हालांकि पेंगोंग शो झील के उत्‍तरी किनारे पर जहां दोनों सेनाएं आमने-सामने आ गई थीं, वहां पर कोई चेंज नहीं है।

मई के शुरुआती दिनों में भारत की पेट्रोलिंग को ब्‍लॉक करने के लिए चीनी सैनिकों ने उत्‍तरी किनारे पर फिंगर 4 से 8 तक का पूरा इलाका कब्‍जा लिया था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गलवां घाटी के झड़प वाली जगहों (पैट्रोलिंग पॉइंट 154 और 15) से ‘सीमित संख्‍या में दोनों तरफ से सैनिकों ने कदम वापस लिए’ हैं। इसके अलावा पिछले दो दिन में गोगरा से भी सैनिक पीछे हटे हैं। यह साफ संकेत है कि हिमालयन क्षेत्र में अब वाकई में तनाव खत्‍म होने जा रहा है।

इन साइट्स पर दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के साजोसामान के साथ आमने-सामने थीं। दोनों ‘करीब एक से दो किलोमीटर’ पीछे हटी हैं। एक सूत्र ने बताया पीपुल्‍स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने इन इलाकों से करीब 20 गाड़ियां वापस बुलाई हैं। हालांकि ये पर्याप्‍त नहीं है क्‍योंकि वे पहले आए थे। उन्‍हें और पीछे हटाना होगा। चीनी सैनिक एलएसी पार करते हुए 3 किलोमीटर भीतर तक घुस आए थे। साथ ही टैंक और आर्टिलरी गन्‍स के साथ 5 से 7 हजार सैनिक तैनात कर दिए थे। भारत ने थोड़ी देर से ही सही, मगर चीन के जवाब में उतनी ही शक्ति के साथ अपना भी खूंटा गाड़ दिया है।

