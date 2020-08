ड्राइविंग लायसन्स सहित दस्तावेजों की रिन्युअल की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी

देश में कोरोना वायरस के सकारात्मक मामलों की संख्या पर लोगों की नजरें हैं। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने मोटर चालकों को एक बड़ी राहत दी है।

केन्द्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के निर्णय के कारण जिन लोगों के दस्तावेज यदि सरकार द्वारा बढ़ाई गई समय तक एक्सपायर होंगे तो उन व्यक्तियों को रीन्यु करने के लिए काफी समय मिलेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित फिटनेस प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस सहित दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। नतीजतन, अगर किसी ड्राइवर का दस्तावेज़ 31 दिसंबर, 2020 तक में समाप्त हो जाता है, तो ड्राइवरों के पास दस्तावेज़ को नवीनीकृत करने के लिए बहुत समय होगा।

To reduce inconvenience due to the following of social distancing norms during COVID-19 outbreak, MoRTH has issued an advisory to all state governments to further extend the validity of the documents related to Motor Vehicles Act 1988 and Central Motor Vehicle Rules 1989,

