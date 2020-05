पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ

पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह का राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया है। वे राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी करेंगे। आगामी १३ अगस्त को वे जयपुर से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बता दें कि राज्यसभा सांसद और राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदनलाल सैनी के निधन के चलते यहां एक सीट के लिये उपचुनाव होना है।

पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा में विधायकों के एक कार्यक्रम में डॉ. मनमोहन सिंह की उपस्थिति के बाद ही इस बात के संकेत मिलने लग गये थे कि वे वहां से राज्यसभा चुनाव लड़ सकते हैं।

Former Prime Minister and senior Congress leader Dr.Manmohan Singh to file nomination for Rajya Sabha from Rajasthan. He will file nomination on August 13 pic.twitter.com/Uub49poRKN

