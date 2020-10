2012 में हुई थी कोशिश, ज्यादा लागत के कारण फेल हुआ था हवा में से पानी बनाने का प्रोजेक्ट

हाल ही में राहुल गाँधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर उनके बयान ‘हवा से पानी निकालना मुमकिन है’ पर तंज कसा है। राहुल ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी और वेस्टस के सीईओ हेनरिक एंडरसन की बातचीत का वीडियो साझा करते हुए लिखा की भारत के लिए वास्तविक खतरा यह नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को समझ नहीं है। बल्कि यह तथ्य कि उनके आसपास किसी में उन्हें यह कहने का साहस नहीं। The real danger to India isn’t that our PM doesn’t understand. It’s the fact that nobody around him has the guts to tell him. pic.twitter.com/ppUeBeGwpk — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 9, 2020 इसके बाद राहुल गांधी पर सरकार की ओर से मंत्री गण और भाजपा प्रवक्त समेत कई लोग हमलवार हो गये। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसकी अगुवाई की, जिन्होंने पतली हवा से पैदा होने वाले पानी पर वैज्ञानिक कागजात ट्वीट किये। इसके बाद अन्य नेतागण और आम जनता राहुल गाँधी को ट्रोल करने और सच्चाई से सामना कराने के काम पर लग गई है। भूतकाल में हो चुका है हवा से पानी बनाने का प्रयास दरअसल […]