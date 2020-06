केन्द्र सरकार उठाएगी आपके घूमने का खर्च, किंतु पूरी करनी होगी ये शर्त

भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक अनोखी स्कीम लेकर आई है। जिसे सुनकर यात्रा करने के शौकीन जरुर खुश हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कहा है कि वो उन पर्यटकों के खर्च वहन करेंगे जो एक वर्ष में भारत के 15 स्थलों की यात्रा करेंगे।

युनियन टूरिज्म मंत्री प्रह्लाद पटेल सिंह ने कहा कि टूरिज्म मिनिस्ट्री ऐसे पर्यटकों का खर्च वहन करेगी जो भारत में 1 वर्ष के अंदर 15 पर्यटक स्थलों की यात्रा करेंगे। साथ ही संबंधित यात्रा की तस्वीर और वीडियो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड करना है।

यह है शर्त

जो भी व्यक्ति यात्रा करता है उन्हें अपने राज्य में नहीं बल्कि अलग राज्य में यात्रा करना होगा। ऐसा करने पर ही वे इस स्कीम के लिए योग्य माने जाएंगे। इन व्यक्तियों को भारतीय टूरिज्म का ब्राण्ड एम्बेसेडर भी बनाया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर को आइकोनिक पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारतीयों को आग्रह किया गया है कि वे वर्ष 2022 तक भारत के कम से कम 15 स्थानीय स्थलों पर यात्रा करें। हमारा अभियान भारतीयों में देश के स्थानीय स्थलों के पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। जिसके द्वारा लोकल और नेशनल इकोनॉमी को लाभ होगा।

भारतीय पर्यटक ऐसी प्रतिज्ञा भी ले सकते हैं कि वे वर्ष 2022 तक भारत के 15 स्थलों की यात्रा करेंगे। ऐसा करने पर उन्हें प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।

Come let’s be a part of our Prime Minister’s vision of ‘#DekhoApnaDesh‘ & take a pledge to visit at least 15 destinations by 2022 and dive deeper into India’s art,culture,history & heritage.

Take a pledge : https://t.co/S6P8fxfome#EkBharatShreshthaBharat #IncredibleIndia (2/2) pic.twitter.com/MQvmM6cLCf

— Ministry of Tourism (@tourismgoi) January 24, 2020