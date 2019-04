भारत ने एक और वोंटेड आतंकवादी को विदेश से किया गिरफ्तार

भारत ने विदेशों में छुपे एक और वोंटेड व्यक्ति को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। कल जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी निसार अहमद तांत्रे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा यूएई से वापस लाया गया था।

निसार अहमद तांत्रे को एक विशेष उड़ान में यूएई से दिल्ली के लिए रवाना किया गया था, और उन्हें एनआईए ने दिल्ली हवाई अड्डे पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उनसे फिलहाल एनआईए पूछताछ कर रही है।

Jaish terrorist Nisar Ahmed Tantray was deported to India yesterday from UAE in a special flight and today produced in court. In Dec. 2017, he was involved in Jaish terror attack on CRPF Lethpora camp in South Kashmir’s Pulwama in which five CRPF personnel were martyred. @BTVI pic.twitter.com/BCJVAo5iz4

