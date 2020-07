नहीं रहे ‘शोले’ के ‘सूरमा भोपाली’, 81 वर्ष की उम्र में हुआ निधन

बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन जगदीप का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण उनका निधन रात 8.40 बजे उनके मुंबई स्थित घर पर हुआ। उनका असली नाम ‘सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी’ था। उनका जन्म 29 मार्च, 1939 को हुआ था। उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सफल फिल्म ‘शोले’ में ‘सूरमा भोपाली’ का किरदार निभाया था। इस किरदार ने जगदीप को लोगों के बीच लोकप्रिय कर दिया। इसी कारण से उन्होंने सूरमा भोपाली नामक एक फिल्म भी बनाई। जिसमे उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म पुराण मंदिर में एक मच्छर की भूमिका और फिल्म अंदाज़ अपना अपना में सलमान खान के पिता का अभिनय करके दर्शकों का मनोरंजन किया।

जगदीप ने फिल्म उद्योग में अपने कैरियर की शुरुआत 1951 में फिल्म अफसाना से की। जिसमें उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। उसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इनमें गुरुदत्त की आर पार, बिमल रॉय की दो बीघा ज़मीन जैसी कई अच्छी फ़िल्में शामिल हैं। फिल्म हम पक्षी एक डाल के में उनके काम को लोगों ने काफी सराहा और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जगदीप की तारीफ की। जगदीप के बेटे जावेद जाफरी और नावेद जाफरी भी मनोरंजन की दुनिया से जुड़े हैं।

अभिनेता अजय देवगन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

Heard the sad news of Jagdeep Saab’s demise. Always enjoyed watching him on screen. He brought so much joy to the audience. My deepest condolences to Jaaved and all members of the family. Prayers for Jagdeep Saab’s soul🙏

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 8, 2020