बच्चों के साथ होने वाले दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट गुस्से में, दिए ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बच्चों के यौन अपराधों पर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों और दिशानिर्देशों के बाद भी स्थिति चिंताजनक है और पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस (न्याय मित्र) से यौन अपराधों से पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो भी कर सकते है, करने को कहा। एमिकस ने कहा कि पोस्को की विशेष अदालत की स्थापना और विशेष प्रवृत्ति के सरकारी वकीलों में बदलाव होगा।

Supreme Court orders registry of the Supreme Court to collate district wise data to be given by Registrars of all the High Court on total number of child rape cases and how long have the cases been pending. Report to be filed within ten days and next hearing on July 25.

