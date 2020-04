नमो से नाराज स्वामी बोले मैं शायद चीन चला जाऊं

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस बात से चिंतित हैं कि मोदी सरकार में उनके विचारों को महत्व नहीं दिया गया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट से निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह ऐसी स्थिति में चीन जा सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी प्रतिक्रियाएं आईं। जहां एक ओर स्वामी के प्रशंसकों ने नाराजगी छोड़के चीन नहीं जाने की अपील की, तो कुछ लोगों ने पूछा- आखिर बात क्या है?

China’s famous Tsinghua University has invited me to address in September a gathering of scholars to speak on “China’s Economic Development: A Review Of Last 70 years.” Since Namo is not interested in knowing my views I might as well go to China

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 30, 2019